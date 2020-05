RIVM meldt 13 nieuwe sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames

Een onderzoeker test een mogelijk vaccin. Beeld AFP

Dat zijn minder sterfgevallen en minder ziekenhuisopnames dan donderdag, toen het RIVM 27 doden en 13 opnames meldde.

In totaal zijn in Nederland voor zover bekend nu 5788 mensen aan Covid-19 overleden. Zeker 11.649 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 44.888 mensen positief getest.

Het daadwerkelijke aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan door het RIVM gemeld. Alleen mensen die vóór hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld. Ook het aantal besmettingen ligt fors hoger dan gemeld.

In Amsterdam is het aantal overleden met twee toegenomen, naar een totaal van 260. De gemeente telt momenteel 607 ziekenhuispatiënten met Covid-19, eentje minder dan donderdag. Het aantal besmettingen noem toe van 2288 naar 2297.

Aantal zieken neemt af

Sinds eind maart neemt het aantal zieken af. Dat blijkt uit minder gemelde ziekenhuisopnames, ic-opnames en overlijdens. Ook komen volgens onderzoeksinstituut Nivel minder mensen bij de huisarts met Covid-19-klachten.

Bekijk hier de kaart van de verspreiding van het virus in Nederland en de grafieken van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in dit liveblog.