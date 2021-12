RIVM meldt 13.557 positieve tests, weekgemiddelde opnieuw gedaald

Beeld Getty Images

In totaal werden de afgelopen week 111.890 positieve tests geregistreerd. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus.

Dinsdag was het aantal besmettingen met 12.852 wel wat lager dan woensdag.

Amsterdam

Amsterdam telde tussen dinsdag- en woensdagochtend 688 positieve tests. In Den Haag waren er 466 tests positief en in Rotterdam 447. In Utrecht kregen 314 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 41 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Onder hen zijn vier inwoners van Amsterdam en vier inwoners van het Friese Dantumadiel. Eindhoven telde drie sterfgevallen, Apeldoorn en Hardenberg elk twee. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen week zijn 414 sterfgevallen geregistreerd; gemiddeld zo’n 59 per dag.

Weer iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten af met 8 tot 626. Op de verpleegafdelingen liggen 1996 coronapatiënten, 114 minder dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 222 nieuwe coronapatiënten binnengebracht.

Omikronvariant

Hoewel de cijfers dalen, waarschuwde het RIVM dinsdag voor de omikronvariant van het coronavirus. ‘Omdat de grotere besmettelijkheid van deze variant in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden, kan het aantal ziekenhuisopnamen weer toenemen,’ schreef het instituut. ‘Voorkom verspreiding en daarmee ziekenhuisopnamen door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent.’