RIVM meldt 10.426 nieuwe besmettingen, ook aantal opnames stijgt

Beeld ANP

Het is ook een forse stijging vergeleken met de afgelopen dagen. Op dinsdag werden 7860 nieuwe besmettingen gemeld en op maandag 8487. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 58.766 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 8395 nieuwe gevallen per dag.

Amsterdam is nog steeds koploper: er werden in het afgelopen etmaal 1217 nieuwe besmettingen geregistreerd in de stad.

Eind juni begonnen de coronabesmettingen op te lopen als gevolg van de snel oprukkende deltavariant van het coronavirus. Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen.

Ziekenhuizen

Ook het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis belandt, groeit. In de afgelopen 24 uur zijn 21 mensen opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds 26 juni, bijna drie weken geleden. Precies een week geleden, op 7 juli namen ziekenhuizen acht nieuwe patiënten op.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 212 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er acht meer dan op dinsdag, maar eentje minder dan op maandag.

Omdat het aantal positieve tests explosief groeit, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat het de komende tijd drukker wordt op de ic’s en verpleegafdelingen.

Er werd in de afgelopen 24 uur één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus.