RIVM meldt 10.353 nieuwe coronabesmettingen

Beeld Jakob van Vliet

De landelijke cijfers betekenen opnieuw een stijging in het aantal besmettingen en een nieuw dagrecord. Zondag werden er 10.211 besmettingen gemeld. Bij de cijfers van zondag hoort een kanttekening: door een storing in de systemen van de GGD ontbraken de afgelopen dagen meldingen van het aantal positieve tests. Hoogstwaarschijnlijk werden in de cijfers van zondag ontbrekende coronagevallen gemeld van de dagen ervoor.

De regio Amsterdam kent een opvallende daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het aantal nieuwe positieve tests daalde de afgelopen 24 uur met 347. In de regio Amsterdam zijn er 625 nieuwe besmettingen gemeld, tegenover 972 op zondag. Ook relatief gezien doet Amsterdam het goed: per 100.000 inwoners werden 58,4 mensen positief getest. Een woordvoerder van de GGD laat weten dat dagcijfers met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

De regio Rotterdam is nog altijd het zwaarst getroffen met 1227 nieuwe besmettingen, dat zijn 92,7 positieven per 100.000 inwoners. Midden- en West-Brabant volgde met 949 nieuwe gevallen. De provincie Utrecht telde 851 positieve tests, Haaglanden 797 en Brabant-Zuidoost 712.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuis

Het aantal patiënten in ziekenhuizen is ook maandag weer gestegen. Ziekenhuizen behandelen 2249 coronapatiënten, 102 meer dan op zondag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 291 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 205 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743.

Intensive care

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 49 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 33 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 16 naar 506. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 33 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In de afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.