RIVM meldt 10.315 nieuwe coronabesmettingen

Bij het Sint Jans Gasthuis in Weert worden zeven noodgebouwen bij de hoofdingang van het ziekenhuis opgezet. Hiermee loopt het ziekenhuis vooruit op de verwachte opvang van grotere aantallen coronapatiënten. Beeld ANP

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen dag 837 mensen positief getest op het coronavirus. Dat waren er maandag 625. Dat was toen een opvallende daling die niet heeft doorgezet.

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland in totaal 67.542 positieve tests geregistreerd. Over de week ervoor meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe meldingen is hoog, maar stijgt minder snel dan in de week ervoor. “Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden,” aldus het RIVM.

Stergevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 70. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 26 sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 23 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland

Volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) zijn de laatste 24 uur 30 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Van de patiënten die werden verplaatst, liggen er zes op de ic.