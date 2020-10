RIVM meldt 10.280 coronabesmettingen, 553 patiënten op ic

Beeld Getty Images

Het RIVM meldt donderdag 10.280 nieuwe besmettingen, dat is inclusief een onbekend aantal gevallen dat woensdag niet bij de telling zat door ICT-problemen. Gemiddeld kwam het aantal infecties de afgelopen twee dagen dus uit op ongeveer 9200, iets lager dan eerder deze week.

Dat blijkt uit de RIVM-cijfers die zojuist gepubliceerd zijn. Woensdag turfde het instituut 8123 nieuwe meldingen, maar die statistiek was incompleet door een softwareprobleem. Smeer je de aantallen uit over beide dagen dan bedraagt het gemiddelde ruim 9200, iets lager dan begin van de week, toen het aantal nieuwe gevallen op meer dan tienduizend uitkwam.

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen 24 uur 570 mensen positief getest op het coronavirus. Dat waren er woensdag 413.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond registreerde 1159 positieve tests. Utrecht noteerde 1079 gevallen, gevolgd door Midden- en West-Brabant (827). Regio Haaglanden telde 805 nieuwe besmettingen en Brabant-Zuidoost 752.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 62. Woensdag werden er nog 54 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 10 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2384 in de ziekenhuizen, van wie er 553 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Woensdag lagen er 2374 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. 1831 coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling van ziekenhuizen. Twee patiënten liggen in het Duitse Munster op de intensive care.

Volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) zijn de laatste 24 uur 35 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden.