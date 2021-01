RIVM: ‘Lichte daling, maar Britse variant wint terrein'

Beeld ANP

Het is de vijfde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt. In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM nog 82.340 meldingen van positieve tests. Vorige week, in de meest recente cijfers, meldde het RIVM 38.776 bevestigde besmettingen. Afgelopen zeven dagen zijn er 35.635 nieuwe gevallen bij gekomen.

Of de daling in de komende weken doorzet, hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant. Als die zich snel verspreidt, kan in de loop van februari het aantal positieve tests weer toenemen. In maart en april wordt de zorg dan misschien weer zwaar belast. Op dit moment ligt het reproductiegetal van het totale virus onder de 1, maar het reproductiegetal van de Britse variant ruim boven de 1.

Ook maakt het RIVM zich zorgen over andere varianten van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant.

De regio Amsterdam-Amstelland heeft de minste besmettingen, vergeleken met het aantal inwoners. De uitbraak is momenteel het hevigst in Limburg-Noord. Ook in Twente, Noord-Holland Noord en Brabant-Zuidoost zijn relatief veel nieuwe gevallen.

Ziekenhuis

Afgelopen week werden 1264 mensen opgenomen op de verpleegafdelingen (vorige week 1348) en 241 op de intensive cares (vorige week 252) van ziekenhuizen. Het aantal stergevallen bedroeg deze week 512. De week ervoor waren dat er 608.

Verder meldt het RIVM hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd tegen het coronavirus: 163.931. Vorige week stond de teller op 77.000 ingeënte personen.

Dagcijfers

In de afgelopen 24 uur zijn er 3997 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Voor het eerst sinds 24 november blijft dit aantal onder de 4000.

Er liggen dinsdag 2379 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, van wie 674 op de intensive care. Dat zijn er 5 minder dan maandag, toen 2384 coronapatiënten in het ziekenhuis waren opgenomen. Daarvan lagen 664 patiënten op de ic.

In de afgelopen 24 uur zijn er 87 sterfgevallen gemeld, maandag waren dat er 40 en zondag 30. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen daadwerkelijk in de 24 uur daarvoor zijn overleden: wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken.