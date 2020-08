RIVM: geen reisadvies over steden, maar mijd drukke plekken

De Koopgoot in Rotterdam. Beeld ANP

Na een interview was de indruk ontstaan dat het RIVM specifiek reizen naar Rotterdam afraadt, maar dat is dus niet het geval.

Epidemioloog Susan van den Hof had op vragen van RTL Nieuws over de situatie in Rotterdam geantwoord: “Ik zou zeggen: ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is.” De tweede stad van het land telde afgelopen week de meeste besmettingen van het land.

Van den Hof is hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM. Tegenover het ANP verduidelijkt ze dat het “in algemene zin verstandig is” drukke plaatsen te mijden. “Het maakt niet uit of dat het centrum van Amsterdam of Rotterdam is, of een dierentuin als het daar heel druk is. Het advies is: vermijd drukte. En de Kalverstraat en de Koopgoot kunnen heel druk zijn.”

De boodschap die het RIVM vooral wil afgeven, is dat de bevolking zich goed aan alle maatregelen moet houden, zoals 1,5 meter afstand houden tot anderen, vaak handen wassen en desinfecteren en thuisblijven met milde klachten.