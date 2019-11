RIVM: Gedeeltelijke snelheidsverlaging is genoeg om woningbouw te redden

Beeld ANP

Het gaat dan om snelwegen in de buurt van natuurgebieden, waar nu nog tot 130 kilometer per uur gereden mag worden. Door op die wegen - zo’n 50 tot 60 procent van alle rijkswegen - de snelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur kunnen in 2020 voldoende nieuwbouwwoningen worden gebouwd.



Dat blijkt volgens Haagse ingewijden uit de nieuwste berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die de coalitietop op dit moment bespreekt. Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten stil. Pas als direct minder stikstof wordt uitgestoten, mag de overheid weer bouwvergunningen uitdelen.



Een gedeeltelijke snelheidsverlaging kan dus voldoende stikstofruimte opleveren voor kleine tot middelgrote woningbouwprojecten (tot tweehonderd huizen). Maar daarbij plaatst het RIVM wel een kanttekening: automobilisten moeten dan écht niet harder dan 100 gaan rijden. Anders bestaat het risico dat de stikstofuitstoot niet voldoende omlaag gaat en dat bouwprojecten alsnog niet door mogen gaan.

Zekerheid

Het RIVM stelt dan ook dat een algemene snelheidsverlaging - op álle snelwegen - de meeste zekerheid biedt voor de woningbouw. Als in heel Nederland geen 130 meer mag worden gereden, bespaart dat zóveel stikstof dat nieuwbouwprojecten geen gevaar lopen. Dan is het ook niet erg dat sommige automobilisten toch harder dan 100 kilometer per uur zullen rijden.



Het RIVM heeft verschillende varianten uitgerekend voor snelheidsverlagingen. Ook is gekeken naar snelle aanpassingen in de landbouwsector: zo levert een verandering in het veevoer méér stikstofbesparing op dan snelheidsverlagingen. Alleen kost het meer tijd om die maatregel in te voeren. Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, om ook de woningbouw ná 2020 veilig te stellen.

Maatregelen

Het kabinet wil deze week een besluit nemen over de snelle stikstofmaatregelen. Vandaag overleg de top van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op het ministerie van Landbouw over het precieze maatregelenpakket. Morgen komt het kabinet waarschijnlijk bij elkaar om de laatste knopen door te hakken.



De stikstofcrisis is na deze week nog lang niet voorbij: de komende maanden zijn meer maatregelen nodig om de stikstofuitstoot in de landbouw fors te verlagen. Die sector stoot de meeste stikstof uit. Het kabinet trekt honderden miljoenen euro’s uit om boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden uit te kopen, te verplaatsen en te moderniseren.