RIVM: ‘Einde aan daling vaccinatiegraad’

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor, staat in het RIVM-rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.

Landelijk heeft 92,4 procent van de kinderen van twee jaar de DKTP-vaccinaties gehad tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Een jaar eerder was dat nog 92,6 procent. 92,9 procent kreeg de BMR (bof, mazelen en rodehond)-inenting, exact hetzelfde gelijk aan een jaar eerder.

Van deze kinderen, geboren in 2016, heeft 90,2 procent alle beschikbare inentingen gehad. Ook dat getal is stabiel. Daarbij gaat het om vaccinaties tegen de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, tegen hepatitis B, tegen pneumokokken en tegen meningokokken C.

Zuigelingen

Positief is verder dat de voorlopige vaccinatiegraad voor onder meer DKTP en BMR bij zuigelingen in maart 2019 iets hoger ligt dan de vaccinatiegraad rond dezelfde tij d vorig jaar, aldus het RIVM. Slechts 4,6 procent van de tweejarigen heeft geen enkele vaccinatie gehad, dit percentage stijgt of daalt niet.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met de ontwikkelingen. “Dit positieve signaal is voor mij alleen maar een stimulans om de mouwen nog verder op te stropen. Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger.”

Internationaal

De vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk zijn om de kans te verkleinen dat in de toekomst ziekten als mazelen uitbreken. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog, met uitzondering van HPV (een virustype dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken). De vaccinatiegraad van HPV is met 45,5 procent ook gelijk aan het jaar ervoor.

Per saldo oordeelt het RIVM: ‘Hoewel de landelijke vaccinatiegraad nog niet terug is op het oude niveau, is er een einde gekomen aan de dalende trend. In Nederland lijkt de vaccinatiegraad voor mazelen ook nog voldoende hoog voor groepsbescherming. We hebben de afgelopen jaren ook geen mazelenuitbraak gezien zoals in andere Europese landen.’