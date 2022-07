RIVM: coronavariant centaurus nu ook in Nederland

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit. Beeld ANP

De nieuwe variant is aangetroffen in een monster uit de regio Noord- en Oost-Gelderland, meldt het RIVM. Dat werd afgenomen op 26 juni. Het is een subvariant van de omikronvariant BA.2 en werd al gevonden in onder andere India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Veel is er nog niet bekend over de BA.2.75. ‘Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen het coronavirus gemakkelijker te kunnen omzeilen,’ zegt het RIVM. Het Rijksinstituut neemt contact op met de GGD om te kijken of brononderzoek mogelijk is.

Ontduiken van immuniteit

De vraag of we ons zorgen moeten maken over de nieuwe variant, is voor RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis moeilijk te beantwoorden. Wetenschappelijk gezien is nog weinig bekend over centaurus. “Op papier kan deze variant opgebouwde immuniteit ontduiken,” zegt hij. “Maar dat hebben we ook bij andere varianten gezien. Het moet allemaal nog blijken hoe deze variant zich in de praktijk ontwikkelt.” Daarvoor wordt met name gekeken naar de landen waar de nieuwe variant al langer voet aan de grond heeft, zoals India. Daar werd centaurus begin mei voor het eerst aangetroffen.

Volgens Indiase media hebben de meeste mensen met de centaurusvariant in dat land milde klachten. Ook daar wordt gewaarschuwd om niet te vroeg conclusies te trekken. Het lijkt erop dat mensen die ziek worden maar een dag of twee tot drie kampen met klachten. Wel is bekend dat de nieuwe variant snel om zich heen grijpt. Het is hard op weg om in India de dominante variant te worden.