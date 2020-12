RIVM: ‘Britse mutaties in Amsterdam wijzen erop dat virus voet aan de grond heeft’

Beeld ANP

Een van de besmette personen in de regio Amsterdam is zelf niet in het Verenigd Koninkrijk geweest. Dat duidt erop dat het virus al in Nederland rondwaart. Dat het twee keer om de regio Amsterdam gaat, lijkt te wijzen op een grotere circulatie in en om de hoofdstad dan elders. De besmettingen in Amsterdam staan los van elkaar; de ene persoon heeft de andere niet besmet.

“Die twee vastgestelde Britse mutaties in Nederland staan niet op zichzelf,” zegt een voorlichter van het RIVM. Wekelijks brengt het RIVM de vele genetische versies van het coronavirus in kaart via het zogenoemde ‘sequencing’. Dat gebeurt in een willekeurige steekproef van 500 positief geteste Nederlanders. “Vorige week werd de Britse versie teruggevonden in de regio Amsterdam, en deze week opnieuw,” aldus de voorlichter.

Het gaat dus om twee gevallen in een steekproef van in totaal 1000 personen in de afgelopen twee weken, terwijl in die periode bijna 130.000 mensen positief zijn getest. De kans dat er onder die 130.000 positieve gevallen meer Engelse mutaties voorkomen, is aanzienlijk. “Het RIVM gaat ervan uit dat het om meer dan twee gevallen gaat,” aldus de voorlichter. “Maar om hoeveel, dat is onbekend.”

Dat de Britse mutatie mogelijk gevaarlijker is, bleek pas afgelopen weekeinde. Premier Boris Johnson luidde toen de noodklok over de grotere besmettelijkheid. Volgens de Engelse overheid is de mutatie 70 procent besmettelijker.

Herleidbaar tot een persoon

Het opduiken van de nieuwe ‘Britse’ variant van het coronavirus leidt in Nederland niet direct tot extra maatregelen. “De maatregelen in Nederland zijn al strenger dan ze in Engeland waren tijdens de uitbraak van de zogenoemde Britse mutatie,” aldus de RIVM-voorlichter. “Er moet uit onderzoek blijken of die virusmutatie echt besmettelijker is.”

Als dat zo, betekent dat slecht nieuws voor de regio Amsterdam. De Britse virusversie is tot een persoon herleidbaar. De Amsterdamse GGD voert het bron- en contactonderzoek zorgvuldig uit, aldus het RIVM. “Het gebeurt altijd al nauwgezet, maar op deze twee casussen staat natuurlijk een vergrootglas.”