RIVM blundert wéér met lijst grootste ammoniakuitstoters

Minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). Beeld Bart Maat/ANP

Nu gaat het om de lijst die in april met de Tweede Kamer is gedeeld. Die lijst werd met de Kamer gedeeld als antwoord op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

De blunder is toe te schrijven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als gevolg van de fout zijn varkens- en kippenhouders ten onrechte op de lijst met grote vervuilers terechtgekomen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ‘baalt er verschrikkelijk van en is hiervan geschrokken,’ heeft ze bij monde van haar woordvoerder laten weten.

De fout werkt ook door in andere producten die het RIVM sinds april van dit jaar heeft opgeleverd. Het is niet de eerste keer is dat er fouten zijn gemaakt bij de berekeningen.

De VVD-bewindsvrouw reageert onthutst. ‘Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM. Dat vertrouwen bleek in dit geval onterecht,’ schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

Van der Wal noemt het daarin ‘zeer betreurenswaardig’ dat ‘bedrijven hierdoor onterecht zijn aangewezen als onderdeel van de top 100 grootste ammoniakuitstoters’.

Zij heeft nog op de dag dat de fout aan het licht kwam het RIVM erop aangesproken en gewezen op het belang van zorgvuldigheid. De minister heeft ‘nadrukkelijk verzocht om zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke duiding te komen van de oorzaak en de gevolgen van deze fout,’ zo schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Het RIVM betreurt de verwarring die door de blunder bij agrarische bedrijven is ontstaan en heeft laten weten een intern onderzoek naar de gemaakte fouten te starten. Het instituut verwacht later deze maand duidelijkheid over de precieze impact ervan te kunnen geven.

In de Tweede Kamer wordt ook teleurgesteld gereageerd. “Ik word hier best moedeloos van,” sombert CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Hij verzoekt de minister om een technische briefing van het RIVM.

Gênant

In april bleek de lijst ook al niet te kloppen. Juist boeren die recent nog verbeteringen hadden doorgevoerd om de ammoniakuitstoot tegen te gaan, bleken toen ten onrechte op de lijst te staan. Een woordvoerder van de VVD-bewindsvrouw liet toen ook al weten dat zij ‘de fout betreurde’.