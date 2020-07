RIVM: afgelopen week 1329 nieuwe besmettingen

Een lab medewerker voert een coronatest uit. Beeld ANP

Ook meldt het RIVM dat er 23 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Dat zijn er vier meer dan vorige week. Negen mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, twee meer dan de week ervoor.

Het aantal afgenomen testen steeg afgelopen week met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1 procent gelijk gebleven aan een week eerder.

Het reproductiegetal (dat aangeeft hoeveel personen worden besmet door één coronapatiënt) is gestegen naar 1,40. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen weer 140 andere mensen besmetten. Vorige week lag dit getal nog op 1,29, waarmee het toen voor het eerst in lange tijd weer boven de 1 uitkwam.

Verder meldt het RIVM 133 lokale uitbraken. Vorige week waren dat er 96. Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht. De meeste clusters ontstaan thuis, wanneer gezinsleden of andere huisgenoten elkaar aansteken. Maar volgens het RIVM stijgt ook ‘het aantal besmettingsclusters dat het gevolg is van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding.’

Veel lager dan eind maart

Uit de cijfers wordt duidelijk dat het nieuwe coronavirus zich weer meer verspreidt in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is geraakt neemt gestaag toe. Afgelopen zondag meldde het RIVM met 214 gevallen het hoogst aantal nieuwe besmettingen in 24 uur sinds begin juni.

Hoewel de huidige cijfers zorgen baren, zijn de weekcijfers een stuk lager vergeleken met de cijfers tijdens het hoogtepunt van epidemie in Nederland, eind maart. Op 31 maart werden in 24 uur 722 ziekenhuisopnames en 175 doden gemeld.