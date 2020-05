RIVM: 94 nieuwe sterfgevallen, 97 ziekenhuisopnames

Beeld AP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. Vrijdag werden er 98 nieuwe doden gemeld. Donderdag waren het er iets minder (85). Het totale aantal sterfgevallen in Nederland is nu 4987.

Het totale aantal meldingen van ziekenhuisopnames ligt nu op 10.951. Vrijdag kwamen er 85 opnames bij, donderdag 84 en woensdag 76.

Het aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het door het RIVM gemelde aantal. Alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld.

Het aantal positief geteste personen ligt inmiddels op 40.236, een toename van 445 ten opzichte van vrijdag.

Donderdag meldde het RIVM voor het eerst ook het aantal doden onder zorgmedewerkers. Er zijn zeker negen mensen die in de zorg werkten aan het coronavirus overleden. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend.

