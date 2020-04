RIVM: 9 zorgmedewerkers overleden, 13.884 besmet

Beeld EPA

Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Woensdag werden er 145 nieuwe doden gemeld, dinsdag (48) en maandag (43) waren het er een stuk minder. Het totaal aantal sterfgevallen in Nederland is nu 4795.

Het totaal aantal meldingen van ziekenhuisopnames ligt nu op 10.769. Woensdag kwamen er 76 opnames bij, dinsdag 88 en maandag 65.

De cijfers laten in vergelijking met woensdag een daling zien. Toen werden, ook ten opzichte van de dagen ervoor, hoge aantallen gemeld. Dat komt doordat sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus soms pas na enkele dagen aan het RIVM gemeld. Vooral bij sterfgevallen is er vertraging tussen het moment van overlijden en de melding aan het RIVM. Dat effect is doorgaans sterker na het weekend, waardoor op maandag en dinsdag de getallen vaak hoger zijn. Omdat het maandag Koningsdag was, is dat weekendeffect een dag opgeschoven en kwamen de meldingen woensdag bij het RIVM binnengekomen.

Het aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het door het RIVM gemelde aantal. Alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld.

Het aantal positief geteste personen ligt inmiddels op 39.316, een toename van 514 ten opzichte van woensdag.

‘De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten,’ zo meldt het RIVM.

Zorgpersoneel

Het RIVM meldt voor het eerst ook cijfers over zorgmedewerkers. Er zijn zeker negen mensen die in de zorg werkten aan het coronavirus overleden. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 opgenomen in ziekenhuizen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.

Bekijk hier de kaart van de verspreiding van het virus in Nederland en grafieken van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

