RIVM: 8630 nieuwe besmettingen, onder weekgemiddelde

Er liggen zo'n 2700 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vrijdag, op nieuwjaarsdag, ging het nog om een aantal van 8215 positieve tests.

De afgelopen zeven dagen zijn er gemiddeld 8732 nieuwe tests per dag geregistreerd. Het gemiddelde van de zeven dagen lag vrijdag op 9029 nieuwe besmettingen per dag. Daarmee is het weekgemiddelde gedaald ten opzichte van vrijdag.

Ook ten opzichte van een week geleden is dat gemiddelde gedaald: dat lag op tweede kerstdag nog op 9840 nieuwe besmettingen per dag.

Lastig te interpreteren

Op dit moment liggen er 698 patiënten met het coronavirus op de intensive care. Verder liggen er nog 2005 patiënten op de verpleegafdelingen.

Deskundigen verwachten dat de RIVM-cijfers de komende weken lastig te interpreteren zijn. De feestdagen zorgen waarschijnlijk voor een vertraging in de reportage. Na de kerstdagen zullen de vertraagde meldingen worden doorgegeven, maar volgt direct daarna weer een vertraging door oud en nieuw. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.

Er zijn 38 sterfgevallen gemeld. Dat wil overigens niet zeggen dat die ook de afgelopen 24 uur gestorven zijn, soms worden sterfgevallen met vertraging doorgegeven.