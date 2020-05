RIVM: 84 nieuwe sterfgevallen, 39 nieuwe ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. Woensdag werden er 36 nieuwe doden gemeld. Het totale aantal sterfgevallen in Nederland is nu ...

Het totale aantal meldingen van ziekenhuisopnames ligt nu op 5288.

Het aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het door het RIVM gemelde aantal. Alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld.

Het aantal positief geteste personen ligt inmiddels op 41.774, een toename van 455 ten opzichte van woensdag.

Bekijk hier de kaartvan de verspreiding van het virus in Nederland en grafieken van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in dit liveblog.