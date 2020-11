RIVM: 7776 nieuwe besmettingen, fors meer sterfgevallen

Op de parkeerplaats van de Jaarbeurs wordt gewerkt aan de opbouw van een XL-teststraat. Beeld ANP

Zo melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

De dalende stijging van de afgelopen dagen zet door: waar er maandag 8306 besmettingen werden geregistreerd, waren het er zondag 8740. De hoogste toename in het aantal besmettingen is dinsdag geconstateerd in Rotterdam-Rijnmond met 1067 gevallen. Maandag ging dat ook om die regio, met 1007 nieuwe besmettingen.

In veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland testten de afgelopen 24 uur 464 mensen positief op het virus. Maandag waren er dat nog 380, en zondag waren het er 638. Dat cijfer blijft dus schommelen.

Tekst gaat door onder grafiek

Meer sterfgevallen

In totaal liggen nu 2653 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, dat is dus 108 meer dan maandag het geval was. 609 daarvan liggen op de intensive care, dat waren er maandag 587.

Het aantal sterfgevallen landelijk bedroeg in de afgelopen 24 uur 113, waar dat er maandag nog 29 waren. De sterftecijfers kunnen enigszins vertekend zijn: soms worden sterfgevallen later dan binnen de daaropvolgende 24 uur doorgegeven.

Maatregelen

Vooral de afgelopen dagen zijn de cijfers wat betreft coronabesmettingen en ziekenhuisopnames van betekenis, omdat het kabinet dinsdagavond een persconferentie houdt. Dat er strengere maatregelen volgen lijkt zeker, maar de vraag welke maatregelen dat dan precies zullen zijn, hangt ervan af hoe de cijfers met betrekking tot het coronavirus zich de laatste dagen ontwikkelen.