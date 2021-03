RIVM: 7668 nieuwe besmettingen, stijging zet door

Beeld ANP

Het aantal nieuwe besmettingen lag zaterdag alweer boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De afgelopen tijd was het juist vrij stabiel.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 324 nieuwe gevallen, dat zijn er 65 minder dan de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 18. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 46 doden gemeld.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is de afgelopen 24 uur met 6 toegenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden nu 2047 mensen met Covid-19 in ziekenhuizen behandeld, van wie er 602 op de intensive care liggen. Dat zijn er weer 23 meer dan een dag eerder.