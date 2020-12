RIVM: 7561 positieve tests, minder dan weekgemiddelde

Beeld ANP

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900. In Amsterdam kwamen 283 besmettingen aan het licht, maandag waren dat er 256. In Den Haag testten 197 inwoners positief. Daarna volgen Rotterdam (184), Almere (120) en Utrecht (104).

Deskundigen verwachten dat de RIVM-cijfers de komende weken lastig te interpreteren zijn. De feestdagen zorgen waarschijnlijk voor een vertraging in de rapportage. Na de kerstdagen zullen de vertraagde meldingen worden doorgegeven, maar volgt direct daarna weer een vertraging door oud en nieuw. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.

Ziekenhuisopnames

Op dit moment liggen 2761 coronapatiënten in het ziekenhuis, 188 meer dan een dag eerder (2573). Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en is de grootste stijging in een dag tot nu toe. 684 van de huidige opgenomen patiënten liggen op ic-afdelingen, maandag waren dat er 651.

Het aantal sterfgevallen steeg met 171. Het wil overigens niet zeggen dat al die mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Op maandag waren het er 44.

In de afgelopen zeven dagen zijn 67.388 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 82.340 meldingen kreeg.