RIVM: 67 sterfgevallen, 75 nieuwe ziekenhuisopnames

De toename van het aantal meldingen van sterfgevallen is deze maand nog niet zo laag geweest. Het totale dodental komt op 3751. Zondag werden 83 sterfgevallen gemeld, zaterdag 142.

Het totaal aantal mensen dat in een ziekenhuis opgenomen is of is geweest, komt op 9779. Zondag werden 110 nieuwe opnames gemeld, zaterdag 129.

In de dagelijkse update wordt het nieuwe aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames gemeld. Die hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd. Op maandagen zijn de voorbije weken relatief lage cijfers, omdat registratie en melding tijdens de weekeinden iets achterlopen.

Het aantal overlijdens door Covid-19 ligt hoger dan gemeld door het RIVM. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is gestegen met 750. Tot nu toe zijn er 33.405 bevestigde Covid-19-patiënten bij het RIVM gemeld. Ook dit aantal ligt in werkelijkheid hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest.

Bekijk de cijfers van het dodental, aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen in onderstaande grafiek. Linksboven kun je de opties selecteren. Bekijk hier het artikel met gedetailleerde cijfers per gemeente en leeftijdsgroep.