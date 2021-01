RIVM: 6148 nieuwe besmettingen, weer minder dan weekgemiddelde

Beeld ANP

Ook ten opzichte van maandag (5499) ligt het aantal positieve tests hoger. Wel liggen sindsdien de dagcijfers van het RIVM lager dan het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal gevallen met bijna 48.397, wat neerkomt op 6913 per dag.

Op woensdagen zijn er meestal meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Het cijfer van deze woensdag ligt wel lager dan eerdere woensdagen.

In de regio Amsterdam-Amstelland werd bij 410 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat was net iets minder dan de regio Haaglanden, waar het ging om 464 positieve tests. In Rotterdam-Rijnmond werden de afgelopen 24 uur 375 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgenomen tot 2521. Dat zijn er 119 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 700 op ic-afdelingen, 5 meer dan de voorgaande dag.