RIVM: 6068 nieuwe besmettingen, hoogste aantal sinds half januari

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 331 nieuwe gevallen. Dat waren er donderdag 259.

Sterfgevallen

Het aantal overlijdens als gevolg van een coronabesmetting is afgelopen etmaal gestegen met 27. Donderdag werden 50 sterfgevallen gemeld, woensdag 31.Dat wil niet zeggen dat al deze mensen daadwerkelijk op die dag zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 1910 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 15 minder dan op donderdag en 3 minder dan op woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1334. Dat zijn er 19 minder dan op donderdag en 73 minder dan op dinsdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten juist een klein beetje, van 572 naar 576.

De coronabezetting in de ziekenhuizen is vrijwel gelijk aan drie weken geleden, meldt het LCPS. ‘Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuaties over tijd.’ Het LCPS verwacht dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt.