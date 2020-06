RIVM: 6 sterfgevallen en 9 nieuwe ziekenhuisopnames

Beeld AFP

Dat zijn iets meer sterfgevallen en ziekenhuisopnames dan zaterdag, toen het RIVM 5 sterfgevallen en 8 ziekenhuisopnames meldde.

In Nederland zijn nu 5.962 mensen aan Covid-19 overleden en zeker 11.744 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het RIVM meldde 103 nieuwe besmettingen, waarmee het totaalaantal positief geteste mensen in Nederland staat op 46.545.

Het daadwerkelijke aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het RIVM meldt. Alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld.

