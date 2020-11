RIVM: 5941 besmettingen in afgelopen 24 uur, lichte daling

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vrijdag is bij 6109 mensen het virus geconstateerd. Het besmettingscijfer blijft daarmee schommelen rond de 6000, maar is wel gedaald. De grootste toename was te observeren in de regio Rotterdam-Rijnmond met 656 nieuwe besmettingen. In Amsterdam-Amstelland kwamen er 363 besmettingen bij. Dat waren er vrijdag 479. Dat is dus een forse daling.

Intensive care

Zaterdag liggen er 2125 mensen in het ziekenhuis, waarvan 595 op de intensive care. Dat zijn er minder dan een dag eerder: vrijdag lagen er 2181 patiënten in totaal in het ziekenhuis, waarvan 609 op de intensive care.

Er zijn 85 mensen gestorven aan het virus. Dat waren er een dag eerder 54. Daarbij moet wel gezegd worden dat sterfgevallen soms later worden doorgegeven, dus de cijfers niet altijd toe te schrijven zijn aan een bepaalde dag.