RIVM: 4873 nieuwe coronabesmettingen, daling zet door

Nieuwe mondkapjes op de speciale covidafdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Zondag werden er 5457 nieuwe besmettingen gemeld; zaterdag 5941. Het gaat dus om een dalende stijging van het aantal besmettingen die al een aantal dagen doorzet. Vorige maandag vond ook al zo’n zelfde daling plaats. Daarbij moet gezegd worden dat daarna het aantal besmettingen weer opklom. Veel besmettingen uit het weekend worden 's dinsdags doorgegeven.

In veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kon men de meeste nieuwe besmettingen noteren: een totaal van 591. In Amsterdam-Amstelland raakten 343 nieuwe mensen besmet. Dat waren er zondag 306 en een dag eerder 363, dus het gaat ook hier om een daling.

Musea dicht

Er liggen maandag 2130 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 573 op de intensive care. Zondag lagen er 2094 mensen in het ziekenhuis, van wie 585 op de intensive care. Er liggen nu dus iets meer mensen in het ziekenhuis, maar wel minder op de ic.

Maandag zijn er wederom 45 sterfgevallen doorgegeven. Zondag was dat aantal hetzelfde. Daarbij moet gezegd dat sterftecijfers soms met vertraging worden doorgegeven.

De maatregelen die de afgelopen twee weken golden ten aanzien van bioscopen, musea en theaters, worden deze week weer opgeheven.