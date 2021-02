RIVM: 4720 nieuwe besmettingen, boven weekgemiddelde

Er liggen iets minder mensen met het coronavirus in het ziekenhuis dan gisteren. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal besmettingen van de afgelopen 24 uur is in lijn met het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen dagen. Zaterdag werden 4604 nieuwe besmettingen geregistreerd, vrijdag 4761.

In de gemeente Amsterdam zijn de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld: 238. Daarna volgen Rotterdam (122), Den Haag (106), Helmond (93) en Eindhoven (79).

Ziekenhuizen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 1849 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 534 op de intensive care, meldt Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op verpleegafdelingen liggen iets minder dan patiënten. Vergeleken met zaterdag zijn 21 minder verpleegbedden bezet door coronapatiënten. Op de intensive care liggen 12 patiënten meer dan zaterdag.

Volgens het LCPS is de Covid-ziekenhuisbezetting ten opzichte van een week geleden stabiel gebleven. Wel is er een lichte stijging te zien in het gemiddelde aantal dagelijkse opnames. “Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als gevolg van het verder opkomen van de Britse Covid-variant,” aldus het LCPS.

Sterfgevallen

De afgelopen 24 uur zijn er 17 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus doorgegeven. Die worden soms met vertraging gemeld, dus kan het dat deze personen al enkele dagen eerder zijn overleden.