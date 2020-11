RIVM: 4499 nieuwe coronabesmettingen, forse daling

De besmettingscijfers geven nog weinig aanleiding tot optimisme voor versoepelingen rondom de feestdagen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het gaat om een aanzienlijke daling van bijna 1300 gevallen ten opzichte van vrijdag, toen bij 5790 mensen het virus werd geconstateerd. Dat was toen dan weer veel meer dan de dag daarvoor: donderdag ging het om 4506 mensen.

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn er 276 besmettingen geconstateerd in de afgelopen 24 uur. De grootste toename was te zien in de regio Rotterdam-Rijnmond, met 384 besmettingen.

Er zijn 59 sterfgevallen doorgegeven in de afgelopen 24 uur, waar dat er een dag eerder 84 waren. Soms worden sterfgevallen later doorgegeven, dus dit betekent niet per se dat deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Feestdagen

Er liggen nu 1711 patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen ging het om 1769 patiënten. Er liggen 511 mensen op de intensive care.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan een half miljoen Nederlanders positief getest. De afgelopen weken blijft het aantal nieuwe besmettingen per dag heen en weer schommelen. Volgens het Outbreak Management Team geeft dat weinig reden tot optimisme ten aanzien van versoepelingen van de maatregelen, zoals grote vieringen rondom de feestdagen en heropening van de horeca.