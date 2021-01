RIVM: 38.776 besmettingen in de afgelopen week, daling zet door

Het RIVM maakt zich wel zorgen over de besmettelijkere varianten van het coronavirus. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de week tussen dinsdag 12 januari en maandag 18 januari, zijn er 38.776 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Een week eerder ging het om 49.398 vastgestelde besmettingen. Het aantal positieve testuitslagen is gedaald van 12,9 procent naar 11,7 procent in de afgelopen zeven dagen.

Het gaat om een dalende trend die zich al doorzet vanaf de week van dinsdag 23 december tot en met maandag 28 december. Toen daalde het aantal besmettingen al naar 67.388 besmettingen per week, in plaats van de 82.340 meldingen in de week daarvoor.

Dagelijkse cijfer

Ook het aantal besmettingen over de afgelopen 24 uur kromp, van 4822 maandag naar 4335 op dinsdag. Het dinsdag gemelde cijfer is ook lager dan het weekgemiddelde van 5539.

Sinds deze week houdt het RIVM ook bij hoeveel personen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat gaat, tot en met zondag 17 januari, om 77.000 personen, waarvan 40.000 personen ziekenhuismedewerkers in de frontlinie zijn en het restant bestaat uit verpleeghuismedewerkers.

Britse mutant

In de afgelopen zeven dagen zijn er 608 mensen aan het virus gestorven. Dat waren er een week eerder 743. Verder zijn er 1348 mensen opgenomen op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen (vorige week 1503) en 252 op de intensive care (297).

Of de daling de komende weken doorzet, is sterk afhankelijk van de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. De angst leeft dat deze, sneller verspreidende variant, in maart tot een derde golf kan leiden. Ook verwacht het RIVM door deze en andere coronavarianten meer opnames en overlijdens.

Verder gaat de regering woensdagmiddag een extra persconferentie houden. Mogelijk wacht Nederland een avondklok, of andere beperkingen van de visite- en reismogelijkheden.