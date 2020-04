RIVM: 147 sterfgevallen, 308 nieuwe ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag in de dagelijkse update.

Het dodental is minder dan gisteren, maar meer dan de twee dagen daarvoor. Gisteren meldde het RIVM dat er 234 mensen overleden waren en 292 ziekenhuisopnames. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is daarmee licht gestegen. Een kanttekening daarbij: in het weekend worden minder sterfgevallen en opnames doorgegeven aan het RIVM, waardoor de op dinsdag naar buiten gebrachte cijfers enigszins vertekend kunnen zijn.

De ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Het totaal aantal patiënten dat is overleden aan het coronavirus komt op 2248. In totaal zijn er 7735 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het aantal mensen dat positief is getest op het virus is 20.549, een toename van 969 ten opzichte van dinsdag.

De werkelijke aantallen zijn volgens het RIVM hoger, omdat niet alle coronapatiënten worden getest.

Regionale verschillen

Volgens het RIVM zijn er grote regionale verschillen in de epidemie. Bijna een kwart van de bevestigde besmettingen komt uit Noord-Brabant. In Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland zijn relatief weinig besmettingen.

