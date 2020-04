RIVM: 145 nieuwe sterfgevallen, 76 ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Dinsdag waren er 48 nieuwe doden gemeld, maandag 43. Het totaal aantal sterfgevallen in Nederland is nu 4711.

Het totaal aantal meldingen van ziekenhuisopnames ligt nu op 10.685. Dinsdag kwamen er 88 opnames bij, maandag 65.

De cijfers laten zien dat het aantal nieuwe doden fors hoger ligt dan de afgelopen dagen. Soms worden sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus pas na enkele dagen aan het RIVM gemeld. Vooral bij sterfgevallen is er vertraging tussen het moment van overlijden en de melding aan het RIVM. Dat effect is doorgaans sterker na het weekend, waardoor op dinsdagen de getallen vaak hoger zijn. Omdat het maandag Koningsdag was, is dat weekendeffect een dag opgeschoven en zijn de meldingen de afgelopen 24 uur bij het RIVM binnengekomen.

Het aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het door het RIVM gemelde aantal. Alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het coronavirus worden meegeteld.

Het aantal positief geteste personen ligt inmiddels op 38.802, een toename van 386 ten opzichte van dinsdag.

‘De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten,’ zo meldt het RIVM.

