RIVM: 142 sterfgevallen, 129 nieuwe ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Het totale dodental komt daarmee op 3601. Het aantal nieuwe doden ligt zaterdag lager dan afgelopen dagen. Vrijdag werden 144 sterfgevallen gemeld, donderdag waren het er 181.

Onder de zaterdag gemelde overleden patiënten, bevond zich één persoon van 18 of 19 jaar oud. Dat is het jongste slachtoffer tot nu toe. Het slachtoffer had volgens het RIVM al ‘onderliggend lijden’.

Het totaal aantal mensen dat in een ziekenhuis opgenomen is of is geweest, komt op 9465. Ook hier is sprake van een dalende trend, met vrijdag 156 opnames en donderdag 182.

In de dagelijkse update wordt het nieuwe aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames gemeld. Die hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van Covid-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. ‘Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn,’ schrijft het RIVM in de toelichting.

Hoger dan gemeld

Wel ligt het werkelijke aantal overledenen waarschijnlijk hoger dan gemeld, vanwege beperkingen bij de registratie. Die registratie loopt steevast een of meerdere dagen achter, zeker na een weekend. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken bovendien in de statistieken. Er wordt sinds 6 april wel meer getest.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is gestegen met 1140. Tot nu toe zijn er 31589 bevestigde Covid-19-patiënten bij het RIVM gemeld.