RIVM: 138 nieuwe sterfgevallen, 124 ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Dinsdag lag het dodental (165) hoger. Het aantal gemelde doden is op dinsdag vaak groter dan op andere dagen. Dat komt doordat ziekenhuizen vooral op maandag doorgeven hoeveel mensen tijdens het weekeinde zijn overleden. Die cijfers worden pas een dag later in de telling meegenomen.

Het aantal doden door Covid-19 is groter dan het door het RIVM gemelde aantal. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken namelijk in de statistieken.

Het totaalaantal ziekenhuisopnames is woensdag met 124 gegroeid tot 10.021. Dinsdag werden 118 nieuwe patiënten opgenomen, maandag 75. Het aantal positief geteste personen is met 708 toegenomen tot 34.842.

Paasweekend

Volgens het RIVM krimpt het aantal gemelde ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen de afgelopen dagen gestaag. Precies twee weken geleden meldde het RIVM nog 147 sterfgevallen en 308 ziekenhuisopnames. ‘De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken,’ concludeert het instituut.

Bekijk het verloop van het aantal doden, het aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen in onderstaande grafiek. Linksboven kun je de opties selecteren.