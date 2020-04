RIVM: 122 nieuwe sterfgevallen, 210 nieuwe ziekenhuisopnames

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Beeld ANP

Het totale dodental komt daarmee op 2945. Het aantal nieuwe doden is gestegen ten opzichte van maandag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 86 nieuwe doden meldde.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent. De registratie ligt steevast een of meerdere dagen achter. Dat effect is doorgaans sterker na het weekend. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken bovendien in de statistieken.

Het totaal aantal mensen dat in een ziekenhuis opgenomen is, of is geweest, komt op 8939. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook hoger dan de dag ervoor. Zondag werden er 147 opnames gemeld.

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van Covid-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

In de dagelijkse update wordt het nieuwe aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames genoemd. Deze hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd. Ook worden niet alle Covid-19-patiënten getest op corona, waardoor de werkelijke aantallen hoger zijn dan gerapporteerd. Er wordt sinds 6 april meer getest.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is gestegen met 868. Tot nu toe zijn er 27.419 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger omdat niet iedereen wordt getest.

