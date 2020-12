RIVM: 12.282 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen 24 uur

Een nagenoeg lege Dam als gevolg van de coronamaatregelen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

De dagcijfers schommelen deze week omdat meldingen vaak met vertraging binnenkomen, en het RIVM daarbovenop nog een computerstoring had. Dat de cijfers gestegen zijn ten opzichte van vrijdag, zegt dus niet zoveel.

Toch blijft het zevendaagse gemiddelde hoog: dat lag vrijdag op 9.605 nieuwe besmettingen per dag.

Intensive care

Vrijdag lagen er 2034 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 549 op de intensive care lagen. Dat zijn er zaterdag dus minder. Volgens de cijfers zijn in de afgelopen zeven dagen 73.322 nieuwe besmettingen gemeld en 444 sterfgevallen. De week ervoor was dat respectievelijk 53.330 en 362. Sinds het begin van de uitbraak zijn 676.696 besmettingen gemeld en 10.461 sterfgevallen.

56 overleden mensen zijn zaterdag gemeld. Vrijdag kwamen daar 85 meldingen van. Ook deze meldingen worden soms vertraagd doorgegeven.

In de strijd tegen het coronavirus verkeert Nederland sinds afgelopen maandag in een lockdown. Donderdag werd voor het eerst sinds oktober weer de grens van 10.000 besmettingen per dag overschreden.