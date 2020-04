RIVM: 115 sterfgevallen erbij, 253 nieuwe ziekenhuisopnames

Een waarschuwing op een deur bij de spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. Daarnaast zijn er 253 meldingen gedaan van mensen die zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Het totaal aantal overleden coronapatiënten komt daarmee op 1766, het aantal opnames op 6875. Het aantal positief geteste patiënten staat nu op 17.851 personen, een toename van 1224 ten opzichte van zaterdagmiddag.

Volgens het RIVM zijn de werkelijke aantallen hoger, omdat niet alle coronapatiënten getest worden. Zaterdag kwamen er 164 sterfgevallen en 336 ziekenhuisopnames bij. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames lijkt aldus te dalen.

Onderliggend lijden

Onder de sterfgevallen zijn er drie mensen die tussen de 25 en 50 jaar waren. ‘Bij al deze personen was er sprake van onderliggend lijden,’ schrijft het RIVM.

Social distancing succesvol

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft zondag later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn.

Zaterdag kwamen er ‘slechts’ 36 patiënten op de IC's bij. “We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de social distancing lijkt te werken,” zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.”

