RIVM: 115 nieuwe sterfgevallen, 225 nieuwe ziekenhuisopnames

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag in de dagelijkse update.

Het dodental is minder hard gestegen dan donderdag, toen het RIVM 148 nieuwe doden meldde. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met 225 lager dan de dag ervoor. Donderdag werden er 237 opnames gemeld, woensdag 308 en dinsdag 234. De cijfers van dinsdag kunnen een vertekend beeld geven, omdat in het weekend minder sterfgevallen en opnames worden doorgegeven aan het RIVM.

In de dagelijkse update wordt het nieuwe aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames genoemd. Deze hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Coronabesmettingen

Het totaalaantal coronapatiënten dat is overleden is opgelopen tot 2511. In totaal zijn er nu coronagerelateerde 8197 ziekenhuisopnames. Vrijdag zijn er 23.097 coronabesmettingen bekend bij het RIVM, een toename van 1335 ten opzichte van donderdag. De werkelijke aantallen zijn hoger, omdat niet alle coronapatiënten worden getest. Landelijk gezien is 24 procent van de bevestigde Covivid-19 patiënten een zorgmedewerker.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn donderdag in de laatste update in totaal 1345 coronabesmettingen gemeld. Van deze patiënten zijn 458 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Donderdag meldde burgemeester Femke Halsema dat in de regio inmiddels 83 patiënten zijn overleden aan corona. In totaal zijn 440 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Regionale verschillen

Volgens het RIVM kent de verspreiding van het coronavirus grote regionale verschillen. Bijna een kwart van de bevestigde besmettingen komt uit Noord-Brabant. In Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland zijn relatief weinig besmettingen.

In Noord-Brabant lijkt de epidemie af te vlakken. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag, aldus het RIVM.

Meer testen

Sinds 6 april worden meer mensen getest op het coronavirus. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers in de gehandicaptenzorg of thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.

Doordat er meer getest wordt, zal er waarschijnlijk ook meer positief getest worden. Een toename in het aantal meldingen betekent dus niet dat de ziekte zich sneller verspreidt.

