RIVM: 11.141 coronabesmettingen afgelopen 24 uur, evenveel mensen in ziekenhuis

Beeld ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Donderdag zijn er 10.280 besmettingen gemeld, woensdag 8123.

Daar moet bij gezegd worden dat de dagcijfers vertekend waren door een technische storing: zinvoller is om te beseffen dat er gemiddeld circa 9200 patiënten per dag bijkwamen over de vorige twee dagen.

Amsterdam-Amstelland

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen 24 uur 720 mensen positief getest op het coronavirus. Dat waren er donderdag 570.

Verder in de Randstad noteerde men in Rotterdam-Rijnmond 1246 positieve tests – die regio loopt dan ook aan kop. Daarna volgt regio Twente met 669 besmettingen en Hollands-Midden met 682 besmettingen.

Waar er donderdag nog 2384 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis waren, waarvan 553 op de intensive care, zijn dat er vrijdag 2385, waarvan 564 op de intensive care. Het gaat dus om één persoon meer in totaal, maar wel 14 meer op de intensive care. Woensdag lagen er 2374 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus.

Het aantal sterfgevallen bedroeg in de afgelopen 24 uur 87, waar dat er donderdag nog 62 waren en woensdag 54. Soms wordt de informatie omtrent sterfgevallen wel pas later doorgegeven: het is dus niet vanzelfsprekend dat deze personen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden.