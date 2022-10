Rishi Sunak stelt zich officieel kandidaat voor Brits premierschap

Rishi Sunak is de voormalig minister van Financiën Beeld REUTERS

“Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we zien ons geconfronteerd met een grote economische crisis. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en als onze volgende premier. Ik wil de economie herstellen, onze partij verenigen, en leveren voor ons land,” aldus Sunak op Twitter.

Volgens de Britse media heeft de voormalig minister van Financiën voldoende aanhangers binnen de partij achter zich weten te krijgen om mee te kunnen doen aan de leiderschapsverkiezing. Zondagochtend stond de teller volgens de BBC op 129, ruim boven de grens van honderd die nodig zijn om mee te kunnen doen.

‘Trussonomics’

De Conservatieve Partij wil voor volgende week vrijdag een vervanger aanwijzen voor Liz Truss, die deze week aftreed. Ze voelde niet langer de steun die een premier nodig heeft. Ze was zes weken premier, maar is in zeer korte tijd zwaar onder vuur komen te liggen door mislukte plannen om de economie te hervormen. Ze is de kortst zittende premier in driehonderd jaar.

Sunak liet vrij snel na het aftreden van Truss weten in de race te zijn om het hoogste ambt. Sunak, achter Truss als tweede geëindigd bij de vorige interne verkiezingen, waarschuwde tijdens zijn campagne voor het gevaar van ‘Trussonomics’ en geldt voor de financiële markten als de meest betrouwbare optie. De Economic Research Group (ERG), waarin ‘brexiteers’ zich verenigen, wil liever een meer rechtse kandidaat.

Honderd steunbetuigingen

De Britse kiezer krijgt geen inspraak in het kiezen van de vervanger van Truss. De Conservatieve Partij schuift interne kandidaten naar voren, waaruit de leden mogen kiezen.

Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat, maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van Conservatieve parlementsleden verzameld, zeggen Britse media. Van oud-premier Boris Johnson wordt ook verwacht dat hij een gooi gaat doen naar het leiderschap.

Mocht maandagmiddag slechts één kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië.

