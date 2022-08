Rijn nadert laagste waterstand ooit

In het najaar komen heel lage waterstanden vaker voor, want dan komt er geen smeltwater uit de Alpen in de rivier. Beeld REUTERS

Rijkswaterstaat verwacht dat dit peil de komende dagen verder zakt, want er wordt niet veel regen voorzien in het stroomgebied van de rivier.

Het is uitzonderlijk dat de Rijn midden in de zomer zeer waarschijnlijk een recordlage stand gaat bereiken. Gewoonlijk is de gemiddelde waterstand bij Lobith in deze tijd van het jaar ongeveer 8,70 meter boven NAP. In het najaar komen heel lage waterstanden vaker voor, want dan komt er geen smeltwater uit de Alpen meer in de rivier.

Belemmeringen voor transport

De afvoer van rijnwater bij Lobith zakt tegen het eind van de week naar 650 kubieke meter water per seconde. Ook dat is heel dicht bij de laagste afvoer ooit gemeten in deze tijd van het jaar. Dat is voor de beroepsvaart een belangrijk gegeven, want de waterstand zegt niet direct iets over de hoeveelheid water die beschikbaar is. De waterstand kan namelijk door de jaren heen veranderen, doordat de vorm van de rivier en de vaargeul veranderen.

Dat er deze dagen heel weinig water naar Lobith komt blijkt ook uit een bericht van de waterbeheerders in Duitsland. Die melden dinsdag dat de waterstand van de Rijn bij Emmerich, net over de grens in Duitsland, onder het niveau van de peilstok is gezakt. Er stroomt nog ongeveer twee meter water door de vaargeul.

De lage waterstand in een van de belangrijkste waterwegen van Noordwest-Europa heeft ook economische gevolgen. Goederentransport van de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen naar het Ruhrgebied wordt belemmerd. Ook zorgt het lage peil voor hogere energieprijzen, omdat het vervoer van diesel en kolen over water vermindert.