Rijkswaterstaat zag sporen Hebe en Sanne eerder al, maar ondernam geen actie

Politie zoekt in het water langs de Winterdijk naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Beeld ANP

Alleen een snel ingrijpen had Hebe (10) en Sanne (26) kunnen redden, zegt de politie. De politie baseert zich op het ‘sporenbeeld’ en het feit dat de auto waarin het meisje en haar begeleidster zaten op de kop in het water lag. De lichamen van de slachtoffers werden woensdagavond aangetroffen, de twee waren sinds maandag vermist.

Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, liet vanmiddag in een persgesprek op politiebureau Den Bosch weten dat de familie persoonlijk door hem is geïnformeerd over het onderzoek. “Ze zijn verdoofd. Verslagen en verdrietig.”

Politie stapte eerste keer niet uit

Rijkswaterstaat en politie hebben de locatie bij knooppunt Empel, waar de auto uiteindelijk werd gevonden, meerdere keren bekeken. Eerder werd er al poolshoogte genomen. Wanneer precies is niet bekend. Bandensporen die toen werden gezien, leken oude sporen volgens de medewerker.

De politie onderzoekt of deze constatering niet nader onderzocht had moeten worden.

De politie is na meldingen ook bij de locatie gaan kijken, maar is de eerste keer niet uitgestapt. Vanuit de auto werd niks gezien.

De tweede keer, woensdag, werd een buitenspiegel gevonden. Daarop werd uiteindelijk een onderzoek gedaan, waarbij de auto diep in het water werd gezien.

Noodlottig ongeval

Zo’n 200 agenten waren betrokken bij de zoekactie en het onderzoek. Daaruit blijkt dat het om een noodlottig ongeval gaat, waarbij Hebe en Sanne om het leven kwamen. Voor zover bekend zijn er geen andere voertuigen betrokken geweest, omdat daar op dit moment geen aanwijzingen voor zijn gevonden. De politie sluit dit scenario niet helemaal uit.

Op luchtbeelden van knooppunt Empel is te zien waar de twee precies terechtkwamen. Ze kwamen van de A59 linksonder en zijn links van de weg gereden en in het water beland. Niemand kon ze daar zien liggen. Langs dit stuk weg staat geen vangrail; die begint pas een paar meter verderop.

Bloemen bij het Hebehuis

Bij vrienden, collega’s en begeleiders heerst grote verslagenheid. Mensen die de familie willen steunen kunnen terecht bij het Hebehuis aan de Van Voorst tot Voorststraat 4 in Vught. Dit was een plek waar Hebe tot rust kon komen, in 2020 ingericht door haar ouders. Daar kunnen ook bloemen worden gelegd. ‘Zo geeft u de familie alle rust en privacy in deze moeilijke tijd’, schrijft Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught.