Rijkswaterstaat gaat vlaggen en spandoeken boeren verwijderen

Een woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

De wegbeheerder wil de oproepen langs de wegen verwijderen in het kader van verkeersveiligheid. “De doeken kunnen loslaten en op de weg belanden. Als een automobilist onder een viaduct vandaan komt en er belandt ineens een doek op de voorruit, dan is dat hartstikke gevaarlijk,” aldus de woordvoerder. Ook kunnen de teksten op de spandoeken en vlaggen afleidend zijn voor weggebruikers, waardoor ze minder goed opletten in het verkeer.

Om hoeveel doeken het precies gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. “Maar het zal een enorme klus zijn die niet in één of twee dagen geklaard is.” Eerder kwam Rijkswaterstaat niet toe aan het verwijderen van de vlaggen en spandoeken, omdat de weginspecteurs het te druk hadden met de boerenprotesten op en langs de wegen.

Andere omgekeerde vlaggen

Ook langs provincie- en gemeentewegen hangen spandoeken en vlaggen. Daarvoor is Rijkswaterstaat niet verantwoordelijk. “Het is aan de provincies en gemeenten zelf om de doeken te verwijderen,” aldus de zegsman.

De omgekeerde vlag is een symbool geworden van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Rijkswaterstaat laat weten dat de verwijderde spandoeken en vlaggen niet bewaard zullen worden. “Ik ga ervan uit dat ze gewoon vernietigd worden,” aldus de woordvoerder.

