Rijkswaterstaat begonnen met verslepen brandend vrachtschip, tussenstap in moeilijke bergingsoperatie

Op het brandende schip, Fremantle Highway, zijn bijna vierduizend auto’s aan boord, waaronder een kleine vijfhonderd elektrische. Beeld ANP / Anton Kappers

De Fremantle Highway wordt nu door twee sleepboten – met zo'n 5,5 kilometer per uur – van de huidige plek boven Terschelling naar de nieuwe tijdelijke locatie gebracht, 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Op de nieuwe plek is er minder wind en komen er minder andere schepen langs, meldde Rijkswaterstaat eerder.

Eerder op de dag zagen de bergers het slepen nog niet zitten, omdat de wind uit het zuidwesten kwam en dan rook over de sleepboten heen zou kunnen blazen. Aan het begin van de middag bleek de rook sterk af te nemen. De bergers besloten daar ‘direct gebruik van te maken’, vertelt de woordvoerder. “Twee sleepboten gaan nu heel gecontroleerd en langzaam het vrachtschip naar zijn tijdelijke plek brengen.”

De tijd van aankomst op de tijdelijke bestemming hangt af van onder andere de weersomstandigheden, de rookontwikkeling, stroming en het getij. Als het tegenzit, kan het verslepen eventueel worden gepauzeerd.

Ook op de nieuwe, tijdelijke locatie houden sleepboten verbinding met de Fremantle Highway, waardoor het schip onder controle blijft. Omliggende schepen en het kustwachtvliegtuig blijven de situatie op locatie monitoren. Als het schip eenmaal boven Schiermonnikoog ligt, wordt bekeken hoe het verder moet.



Volgende stap in proces

Het verplaatsen van het schip is een tussenstap in de moeilijke bergingsoperatie. De woordvoerder van RWS vergelijkt de plek waar de Fremantle Highway lag met de middenberm van een snelweg. “Als daar een brandende auto staat, dan wil je die daar weg hebben.”

Uiteindelijk wil Rijkswaterstaat, zodra de situatie aan boord van het schip dat toelaat, het schip verslepen naar een nader te bepalen haven. “Welke haven dat zal zijn is nog niet bekend. Door het nu te verslepen naar de tijdelijke locatie sorteren we alvast voor op een volgende stap in het bergingsproces.”

De brand op het vrachtschip ten noorden van Ameland kan nog dagen of misschien zelfs weken duren. Beeld JAN SPOELSTRA / ANP

Het was de bedoeling om zaterdag al te beginnen met het slepen van de brandende boot. Maar omdat de wind uit een verkeerde richting kwam en er te veel rook uit het schip kwam, was de situatie niet veilig voor de bemanning van de sleepboten. Daarom werd de verhuizing van de Fremantle tot nader order uitgesteld.

Intussen blijven de zorgen over het brandende schip met aan boord bijna vierduizend auto’s, waaronder een kleine vijfhonderd elektrische, bestaan. De conditie wordt continu in de gaten houden door experts, onder wie deskundigen op het gebied van gevaarlijke stoffen, brandbestrijders en nautische specialisten. Goed nieuws: de romp van het schip lijkt onbeschadigd en het schip helt niet meer over. Volgens natuurbeschermings- en milieuorganisatie de Waddenvereniging gaan betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, ‘zeer zorgvuldig’ te werk.



Het speciale oliebestrijdingsvaartuig Arca blijft voor de zekerheid in de buurt. “Ook andere schepen van Rijkswaterstaat en Duitsland zijn op afroep beschikbaar, mocht er olieverontreiniging optreden,” voegt de dienst eraan toe.

Duizenden auto’s

De brand aan boord van de Fremantle Highway brak dinsdagavond uit. Het was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte, en daarna naar Singapore. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest is door een helikopter opgehaald. Een persoon kwam om het leven, de rest raakte gewond.

K Line, de charteraar van het vaartuig, en het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha, dat de eigenaar is, lieten weten dat vrijdag alle 22 opvarenden nog in het ziekenhuis lagen. Niemand verkeert naar verluidt in levensgevaar. Het gaat om twintig bemanningsleden uit India, een loods en een supervisor.