Rijkste 1 procent van Nederland betaalt het minste belasting

Beeld ANP

Het Centraal Planbureau (CPB) keek in het vrijdag gepubliceerde onderzoek ‘Ongelijkheid en herverdeling’ naar meer aspecten dan in eerdere studies is gedaan. Behalve naar de directe belastingen op inkomen en vermogen kijkt de nieuwe studie ook naar indirecte belastingen als accijns en btw, en alle overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld zorg, onderwijs en toeslagen.

Als al deze aspecten worden meegenomen, blijkt dat het de overheid minder goed lukt om de ongelijkheid in Nederland te compenseren dan eerder gedacht, wordt duidelijk uit het onderzoek.

Kapitaal en loon

Volgens de CPB-gegevens is de rijkste 1 procent van Nederland 21 procent van het inkomen kwijt aan belasting, terwijl dat bij midden- en hoge inkomens 40 procent is. Belangrijke oorzaak is het verschil in belastingheffing op inkomen uit vermogen en inkomen uit loondienst. De allerrijkste huishoudens hebben grotendeels kapitaalinkomen zoals bijvoorbeeld rente, dividend, huur en bedrijfswinsten. Die worden minder belast dan looninkomsten, aldus de onderzoekers.

De laagste inkomens zijn 55 procent van hun inkomen kwijt aan belasting. Zij profiteren meer van uitkeringen en toeslagen, maar zijn relatief juist meer kwijt aan indirecte belastingen, zoals de accijns en btw op boodschappen, brandstof of sigaretten. De belastingheffing levert daarmee nauwelijks een bijdrage aan het evenwichtiger verdelen van inkomsten over de huishoudens. Overheidsuitgaven aan voorzieningen en toeslagen zijn wel van belang voor de herverdeling volgens het CPB-onderzoek.

Inflatie

Volgens het CPB werpt de studie een nieuw licht op de ongelijkheid en inkomensherverdeling tussen Nederlandse huishoudens. Het rapport is verschenen terwijl de lasten voor de meeste huishoudens sterk stijgen vanwege de hoge inflatie. Die is aangejaagd door de sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. De overheid is bezig met maatregelen om huishoudens financieel te steunen, bijvoorbeeld door een verlaging van de energiebelasting en het verlagen van de accijns op benzine en diesel.