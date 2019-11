Rijksrecherche start onderzoek naar lekken uit strafzaak Ruinerwold

Beeld ANP

Het lekken en het publiceren van deze stukken hebben volgens het OM een persoonlijke impact op de slachtoffers, naast de schade aan het lopende opsporingsonderzoek. Het OM heeft tijdens het onderzoek juist geprobeerd uiterst zorgvuldig te zijn in de bejegening van alle betrokkenen. Deze publicatie doet daar op grove wijze afbreuk aan, vindt het OM.

De Telegraaf putte in hun artikelen uit verklaringen die onder meer de kinderen van vader Gerrit-Jan van D. bij de politie hadden afgelegd. Volgens de krant zouden de kinderen een hels leven hebben gehad bij wat zij ‘de duivel van Drenthe’ noemden.

Volgens hoofdofficier Diederik Greive hebben de verantwoordelijken zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben voor de kwetsbare betrokkenen. “Het is onbegrijpelijk dat besloten is tot het lekken en het publiceren van de stukken, gezien de gevoeligheid van de informatie. De slachtoffers hebben in vertrouwelijkheid hun verhaal gedaan. Ik ben echt verontwaardigd over het blijkbaar bewuste besluit het dossier te lekken en door dit niveau van berichtgeving.”

Met het lekken en de publicatie van de stukken worden de slachtoffers opnieuw benadeeld, vindt het OM. Daarom is vrijdagmorgen besloten tot het instellen van een onderzoek door de Rijksrecherche naar het lekken van de dossierstukken.

Donderdag maakte het OM bekend dat vader Gerrit-Jan van D. ook wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij zou twee van zijn oudste kinderen die al het huis waren ontvlucht, hebben misbruikt. Ook zou hij samen met Josef B. een 69-jarige man enkele maanden hebben vastgehouden. De twee mannen werden al beschuldigd van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen.