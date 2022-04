Rijksambtenaren kunnen truien uit de kast trekken: verwarming gaat 2 graden omlaag

Vandaag zetten de ministers Rob Jetten en Hugo de Jonge in de Rijksgebouwen de verwarming gemiddeld twee graden lager. Beeld VEH

Daarmee willen ministers Rob Jetten (Klimaat, D66) en Hugo de Jonge (Wonen, CDA) het goede voorbeeld geven en zuiniger doen met gas. In totaal gaat het om ongeveer tweehonderd gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf, verklaren betrokkenen. De bewindsmannen roepen alle Nederlanders op om meer energie te besparen en starten daarom zaterdag een campagne.

Vakbonden FNV en CNV juichen het lager zetten van de verwarming toe. Teamleider rijk van de FNV, Remko Mast reageert: “Als je ziet wat in Oekraïne gebeurt en dat wij kunnen bijdragen door de verwarming iets lager te zetten, dan lijkt me dat een kleine moeite.’’ De FNV’er hoopt dat ‘het personeel de iets lagere temperatuur ook voldoende acht’. “Als wij het iets minder warm hebben, kunnen we misschien een trui aandoen in plaats van een T-shirt of overhemd.’’ Voordeel is volgens hem dat zo'n driekwart van de rijksambtenaren nog thuis werkt. Mast benadrukt dat het omlaag zetten van de thermostaat ‘ook helemaal past bij de doelen qua duurzaamheid.’

Een thermostaat wordt een paar graden lager gezet. De Europese prijzen voor aardgas en stroom zijn hoog en met Russisch gas wordt de oorlogskas gespekt. Beeld ANP

André Van der Vlugt van CNV Overheid noemt het ‘een goede zaak’. “We moeten met zijn allen ons best doen in de strijd tegen de energiecrisis. Ik neem aan dat de ambtenaren ook solidair zijn. Zij kunnen altijd een paar extra sokken aandoen.’’

Om maar zo min mogelijk Russisch gas te verstoken draaide de gemeente Amsterdam half maart overal de thermostaat 3 graden lager, waardoor het niet warmer wordt dan 18 graden. Daarmee bespaart Amsterdam volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) in één klap 15 procent op de gasrekening. Voor de hele Europese Unie is berekend dat als de kamertemperatuur in alle 27 lidstaten wordt ingesteld op 18 graden Celsius, Europa 10 miljard kubieke meter aardgas bespaart.

Wordt het dat blauwbekken? Dat hoeft niet, zegt Boris Kingma, die voor TNO onderzoekt hoe het menselijk lichaam zichzelf op temperatuur houdt. Althans, als er wordt ingespeeld op de lagere temperatuur met warmere kleding. “Maar als ze hun gedrag niet aanpassen, dan zijn er allicht mensen die het ontzettend koud gaan krijgen.”