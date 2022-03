Beeld Sjoukje Bierma

Taghi zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Onlangs kwamen berichten naar buiten dat hij daar onbeperkt en zonder veel toezicht gebruik kon maken van eMates. In de ogen van het Openbaar Ministerie ontstond zo het risico dat hij ook vanuit detentie crimineel handelen kon voortzetten. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schortte daarop het gebruik van de elektronische dienst op.

Daar is Taghi niet over te spreken, laat zijn advocaat Inez Weski nu via een brief weten. ‘Uit de al langer lopende detentieprocedures van cliënt blijkt immers dat alle communicatie via eMates (net zoals bezoek en telefonische contacten) van cliënt wel degelijk gecontroleerd werd.’ Volgens Taghi is de dienst slechts een digitalisering van de mogelijkheid om brieven te versturen, ‘waar juist iedere gedetineerde onbeperkt recht op heeft’.

Ridouan Taghi: uitsluitend contact met directe familie

De advocaat schrijft verder dat haar cliënt via eMates uitsluitend schrijft met directe familie. Uit de praktijk zou al zijn gebleken dat die communicatie werd gevolgd. En: ‘Overigens is in vele landen een soort eMates van toepassing ten behoeve vooral van het contact met het gezin.’

Volgens Weski blijkt de minister ‘op basis van een kennelijk onjuist beeld over cliënts gebruik van eMates de rechten van alle gedetineerden te hebben beperkt’. ‘Cliënt kan slechts hopen, dat de minister zich nader laat voorlichten over de feiten en zijn besluit herziet.’

Weerwind zei vorige week nog zich te realiseren dat het opschorten van eMates voor ongemak zorgt bij zowel gedetineerden als hun relaties. Maar het belang van het voorkomen van voortgezet crimineel gedrag vanuit de gevangenis en de veiligheid en privacy van gedetineerden en hun contacten wegen volgens hem zwaarder.

