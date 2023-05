Ridouan Taghi gaat eigen verdediging voeren in Marengoproces

Tegen Ridouan Taghi is levenslang geëist. Beeld Sjoukje Bierma

De voormalig advocaat van Taghi, Inez Weski, is 21 april gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi. Zij heeft de verdediging daarna neergelegd. In een brief heeft Taghi ook laten weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan.

Op 19 april, de laatste zittingsdag voor haar arrestatie, bracht Weski nog meerdere eisen ter tafel. Zij wilde meer ‘regiezittingen’ om verder onderzoek te kunnen verrichten naar de beweringen van supercommando Sil A. A. – van wie Weski wilde dat hij getuigt in de rechtbank – dat er tijdens een bijeenkomst met politie, justitie en geheime dienst was gesproken over de mogelijkheid om Taghi ‘uit te schakelen’.

Taghi is niet de enige verdachte in het Marengoproces zonder advocaat: ook kroongetuige Nabil B. moet het zonder advocaat stellen. Op 14 maart van dit jaar legden zijn advocaten Peter Schouten en Onno de Jong zonder opgave van reden hun werk neer. Weski was ook de advocaat van de broers Mao en Mario R., tegen wie het Openbaar Ministerie ook levenslang heeft geëist. Guy Weski, zoon van, heeft aangegeven dat hij hun verdediging wil overnemen, maar daar is formeel nog niks over bekend.

Opluchting

Vanuit de advocatuur klinkt opluchting over het besluit van Taghi. “Ik denk dat een hoop mensen opgelucht adem zullen halen,” zegt Geertjan van Oosten, bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. “Denk aan de rechters, de advocaten, de Deken. Zij hoeven zich niet meer bezig te houden met de vraag wie de verdediging van Taghi moet doen. Dat gaat heel veel tijd schelen, is mijn verwachting. Ik denk dat veel advocaten opgelucht zullen zijn ja,” aldus Van Oosten.

Eerder liet de Amsterdamse rechtbank bij monde van een woordvoerder weten dat het in ‘algemene zin verstandig [is] dat verdachten zich laten bijstaan door een advocaat’. “Of en hoe een verdachte zich laat bijstaan, is iets tussen de verdachte en de advocaat. Daarmee heeft de rechtbank in beginsel geen bemoeienis. Marengo is natuurlijk een grote zaak waarin grote belangen spelen, maar het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen wat alle ontwikkelingen betekenen voor de voortgang van het proces.”

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist.