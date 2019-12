Ridouan Taghi aangekomen in Nederland

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma

Hij is overgebracht naar de zwaarst beveiligde gevangenis: de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Taghi wordt donderdag nog voor het eerst verhoord door een onderzoeksrechter. Zijn advocaat Inez Weski zal later op de ochtend aanwezig zijn.

De uitleveringsprocedure is heel snel gegaan, nadat hij in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur Nederlandse tijd was gearresteerd in een villa in Dubai.

Taghi is hier vastgezet op grond van het ‘bevel gevangenneming’ dat de Amsterdamse rechtbank in september uitvaardigde in de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij hoofdverdachte is. In die zaak zal hij met zestien medeverdachten terechtstaan. In dat proces zijn op 27 en 28 februari weer inleidende zittingen. De inhoudelijke behandeling zal zeker niet voor het najaar van 2020 beginnen, maar mogelijk nog later aangezien de uitgebreide verhoren van kroongetuige Nabil B. door de advocaten nog moeten beginnen.

In het proces is hij aangeklaagd voor het aanjagen van een lange reeks liquidaties, moordplannen en mislukte onderwereldmoorden.

Taghi en zijn advocaat Inez Weski hadden eerder besloten dat zij zich in Marengo niet zullen verdedigen omdat Taghi geen eerlijk proces zou krijgen, maar nu heeft Weski zich opnieuw ‘gesteld’ (aangemeld) als zijn advocaat.

Weski is kwaad om de gang van zaken rond Taghi. “Hij is zonder vorm van proces ontvoerd uit Dubai.”

Uitleveringsverdrag

Het was even de vraag of Dubai Taghi aan Nederland zou uitleveren, en zo ja hoe voortvarend dat zou kunnen. De landen hebben geen uitleveringsverdrag, maar hadden de procedure al wel intensief voorbereid in de aanloop naar Taghi’s arrestatie.

Het lijkt erop dat Taghi als ongewenst vreemdeling Dubai is uitgezet. Dat zou een vergelijkbare handelswijze zijn als rond zijn medeverdachten Mao en Mario R. (broers) die in mei in Suriname waren gearresteerd en heel snel naar Nederland werden overgebracht, zonder dat er een uitleveringsprocedure was doorlopen. Hun advocaten protesteren tegen die gang van zaken en de ‘marteling’ die ze daar zouden hebben ondergaan. Ook in de zaak Taghi liggen dergelijke protesten voor de hand.

Marokko, dat over het algemeen goede banden met Dubai onderhoudt, wil Taghi ook hebben. Daar wordt hij gezien als de opdrachtgever voor de moord in november 2017 op de zoon van een hooggeplaatste rechter. Dat was een blunder van de Nederlandse schutters die de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. hadden moeten vermoorden op het terras van diens luxe koffiebar La Créme in Marrakesh.

Hij had de stoel net verlaten waarop de student vervolgens was gaan zitten, ook in een wit T-shirt.

De schutters zijn in Marokko tot de doodstraf veroordeeld, andere Nederlandse verdachten hebben (zeer) langdurige celstraffen gekregen. Onder hen zijn ook broers Jamal (48) en Morad (31) van Ridouan Taghi.

Snel kwijt

De autoriteiten in Dubai hadden de afgelopen dagen al laten doorschemeren dat ze Taghi snel kwijt wilden. De Nederlandse overheid was nog vaag over het al dan niet ingediend hebben van het uitleveringsverzoek.

Een politiechef vertelde dat Taghi zichzelf min of meer had opgesloten in een villa in een nieuwbouwwijk, met de gordijnen altijd dicht. Vrienden en kennissen zouden hem hebben onderhouden.

Van de zes aan Taghi gelieerde verdachten die maandag waren gearresteerd kort nadat hij in Dubai was gepakt, onder wie zijn zus Nora (38), zijn er zeker twee weer vrij. Het gaat om Hassan en Abdelkarim el H. uit Utrecht. Zij waren gearresteerd op grond van een anonieme tip, voor drugsdelicten en witwassen, maar bewijs werd niet gevonden. Hun advocaat Jan-Hein Kuijpers kondigt aan het Openbaar Ministerie om opheldering te vragen en schadevergoeding te vorderen.